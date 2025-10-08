César Vásquez sobre postular en Elecciones 2026: "Todavía no lo he decidido, no es una decisión fácil"

El ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció sobre la posibilidad de que renuncie a su cargo para postular en las próximas elecciones generales del 2026, tal cuál hizo el ahora exministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
En declaraciones a la prensa, el titular del Minsa confesó que, hasta el momento, aún no ha tomado una decisión sobre dicho tema. No obstante, aseguró que, mientras siga en el cargo, continuará abocado a trabajar por la salud de todos los peruanos.
"En realidad, todavía no lo he decidido. La fecha límite es el lunes. Todavía no tengo una decisión clara al respecto, pero por ahora estoy abocado 100 % a recorrer el país, iniciando las obras e inaugurando algunas otras conforme nos hemos comprometido", dijo.
LO EVALUARÁ ESTE FIN DE SEMANA
En ese sentido, Vásquez Sánchez indicó que se tomará el fin de semana para llegar a una decisión tras una previa evaluación con su entorno familiar: "Estoy evaluando, yo espero este fin de semana evaluar en tranquilidad con mi familia para poder decidir, no es una decisión fácil", sostuvo.