Norma Yarrow pide la renuncia del ministro Malaver: "No tiene la más remota idea de lo que está pasando"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció luego que el premier Eduardo Arana y el ministro del Interior, Carlos Malaver, consideraron que no sería necesario declarar al sector transporte en emergencia, pese a que fue una exigencia de los gremios de dicho rubro.

En entrevista para RPP Noticias, la parlamentaria fue consultada sobre su postura respecto a este tema y señaló que el titular del Mininter debería renunciar al cargo debido a su desempeño y sus declaraciones sobre el desborde de la criminalidad.

"Malaver […] es una persona que debería inmediatamente dejar el cargo, desde sus declaraciones, desde las declaraciones que ha dado, hasta haber escuchado al ministro de orden interno que estuvo en la Comisión de Transporte. No tiene la más remota idea de lo que está pasando. Tanto así que le echó la culpa, que esto se debía a que en algunos casos se pagaban los cupos y en otros casos no. Entonces, acá lo que pasa es que no tienen, en realidad, no le han dado la importancia o no saben cómo resolver este problema de las extorsiones", dijo.

PIDE DECLARAR EN EMERGENCIA AL TRANSPORTE

En ese sentido, Yarrow Lumbreras exhortó al Poder Ejecutivo a reconsiderar su postura y declarar en emergencia al sector transporte, pues ello permitirá ejecutar medidas extraordinarias en el corto plazo para restablecer la seguridad y el orden en dicho sector afectado por las extorsiones y el sicariato.