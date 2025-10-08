Política

Hace 35 minutos

Carlos Malaver sobre Vladimir Cerrón: "No hay ninguna disposición para que no se ejecute toda captura"

El ministro del Interior se pronunció luego que el líder de Perú Libre cumplió 2 años como prófugo de la justicia.



El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció tras cumplirse dos años desde que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, pasó a la clandestinidad tras ser sentenciado a cárcel por el caso Aeródromo Wanka.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter respondió a los cuestionamientos sobre la inacción de la Policía Nacional para dar con el prófugo de la justicia. En ese sentido, negó que desde el Ejecutivo se haya dado órdenes para impedir su captura.

"No hay ninguna situación con relación, Me detengo para contestar porque, lamentablemente, tergiversan. No hay ninguna disposición para que no se ejecute toda captura, incluyendo la de el señor Vladimir Cerrón", dijo.

COORDINACIÓN CON LA PNP

Asimismo, Malaver Odias aseguró que el Ministerio del Interior trabaja en coordinación constante con la Policía Nacional del Perú  y que los resultados de los operativos realizados se comparten internamente a través de grupos de comunicación directa entre mandos y personal operativo.


Temas Relacionados: Carlos MalaverPolíticaVladimir Cerrón

También te puede interesar:

BANNER