Carlos Malaver sobre Vladimir Cerrón: "No hay ninguna disposición para que no se ejecute toda captura"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció tras cumplirse dos años desde que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, pasó a la clandestinidad tras ser sentenciado a cárcel por el caso Aeródromo Wanka.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter respondió a los cuestionamientos sobre la inacción de la Policía Nacional para dar con el prófugo de la justicia. En ese sentido, negó que desde el Ejecutivo se haya dado órdenes para impedir su captura.

"No hay ninguna situación con relación, Me detengo para contestar porque, lamentablemente, tergiversan. No hay ninguna disposición para que no se ejecute toda captura, incluyendo la de el señor Vladimir Cerrón", dijo.

COORDINACIÓN CON LA PNP

Asimismo, Malaver Odias aseguró que el Ministerio del Interior trabaja en coordinación constante con la Policía Nacional del Perú y que los resultados de los operativos realizados se comparten internamente a través de grupos de comunicación directa entre mandos y personal operativo.