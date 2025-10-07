Premier Arana denuncia "violencia verbal" contra Dina Boluarte por parte de la prensa

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, denunció este martes que existe una "violencia verbal" por parte de ciertos programas periodísticos y podcast contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En conferencia de prensa tras la sesión de la PCM, el jefe del Gabinete Ministerial aseguró que dichas expresiones evidencian un ataque contra la propia Dina Boluarte y no contra el cargo que ostenta.

"No podemos permitir la violencia verbal que se ejerza en contra de la señora Dina Boluarte. No sé si esto lo hacen porque es mujer o por su origen andino y creen que no se puede defender, pero esto es un ataque a la persona, no un ataque a la investidura", dijo.

PROSCRITO

En ese sentido, Arana Ysa aseguró que la violencia verbal debería estar proscrito en el Perú: "Consideramos que todo acto de violencia verbal debe ser proscrito así como la violencia física en contra de una mujer está perseguido, penalizado y proscrito, también la violencia verbal es una forma del ejercicio inadecuado en contra de una dama que hoy representa a la más alta investidura en el país", sostuvo.