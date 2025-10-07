Luis Kamiche denuncia a Norma Yarrow ante la Comisión de Ética por presuntas amenazas

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Luis Kamiche, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria contra la legisladora Norma Yarrow (Renovación Popular), por presuntos actos de discriminación y amenazas.

De acuerdo con el parlamentario, el hecho ocurrió en el hemiciclo de sesiones, durante un debate del Pleno donde se hizo mención al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lo que habría originado la reacción de Yarrow.

"Aludí al señor Aliaga, que se concibe como un cerdo. Si es un cerdo, deja la municipalidad a cargo de un lechón y dice que es Porky. Yo me referí igual y la señora ya vino, me señaló a la cara", expresó Kamiche.

En el expediente presentado ante Ética, Kamiche adjuntó un video grabado en el hemiciclo como parte de la evidencia de su denuncia contra Yarrow Lumbreras. En el material audiovisual se observa a la congresista acercarse al escaño de Kamiche, donde tuvieron un intercambio de palabras.

NIEGA ACUSACIONES

Por su parte, Norma Yarrow negó haber amenazado a su colega legislador y aseguró únicamente se acercó a su asiente para pedirle explicaciones sobre su mención a López Aliaga en tono crítico.

"Yo me acerco y le digo: ‘¿por qué has insultado al alcalde de Lima?’ y me dijo que todos éramos tan cerdos como él. No soy una persona de amenazar absolutamente a nadie", sostuvo.