Hace 48 minutos

Patricia Chirinos: "La mesa técnica no se tiene que dar desde el Ejecutivo, se tiene que dar desde el Congreso"

La congresista de Renovación Popular participó de la reunión entre el presidente del Congreso y gremios de transporte que se llevó a cabo el día de hoy.



La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, participó de la reunión que se llevó a cabo este martes entre representantes del parlamento y gremios de transporte, a fin de llegar a acuerdos para frenar la ola de extorsiones y sicariato contra los trabajadores de dicho rubro.

Durante su participación, la parlamentaria cuestionó duramente la inacción del Poder Ejecutivo para abordar esta problemática y aseguró que las mesas técnicas con los gremios de trasporte se tienen que dar desde el Legislativo.

"No esperemos nada del Ejecutivo, el Ejecutivo no va a trabajar sin la presión de la fiscalización que tenemos que hacer desde aquí [...] la mesa técnica no se tiene que dar desde el Ejecutivo, se tiene que dar desde el Congreso", dijo.

PIDE PRESENCIA DEL ALCALDE

En ese sentido, Chirinos Venegas instó a que el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, también sea incluido en las mesas técnicas: "Tenemos a nuestro alcalde que está trabajando con nosotros, invitémoslo", sostuvo.


