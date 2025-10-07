Gobierno observó ley que otorga aumento de pensión de S/3,300 a maestros cesantes y jubilados

La presidenta Dina Boluarte observó la autógrafa de ley N°3864 que aumenta a S/3,300 la pensión de los docentes jubilados. La norma fue aprobada por el Congreso, el pasado 4 de setiembre, por 66 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones.

Tras esta aprobación, por abrumadora mayoría, la autógrafa de ley para aumentar la pensión de los maestros cesantes y jubilados, pasó a manos del Poder Ejecutivo para ser promulgada y publicada en las Normales Legales del diario El Peruano.

ALGUNOS CAMBIOS

El 6 de octubre terminó los 15 días hábiles para que la jefa de Estado lo promulgara o la pasara a observación. Finalmente, este martes 7 de octubre, Boluarte Zegarra decidió observarla y devolverla al Legislativo para que realice algunos cambios.

Como se recuerda, el titular del Congreso, José Jerí firmó la autógrafa que permitía el aumento de la pensión para maestros cesantes y jubilados. El incremento equivale a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) en la escala más baja, es decir S/3,300.