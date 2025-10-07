Alejandro Cavero: "No existe una voluntad del Gobierno para capturar al señor Cerrón"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció tras cumplirse dos años desde que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, pasó a la clandestinidad luego de ser sentenciado a prisión por el Poder Judicial en el marco del caso Aeródromo Wanka.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario cuestionó duramente el tiempo que lleva Cerrón Rojas como prófugo de la justicia y aseguró que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no tiene el más mínimo interés en dar con su captura.

"Obvio que no existe una voluntad política del Gobierno para capturar al señor Cerrón. Es una impunidad tremenda, ¿Qué mensaje le das al país respecto a las sentencias judiciales? [...] el señor tiene que estar en la cárcel porque así lo manda el Poder Judicial", dijo.

NIEGA ESTAR FUERA DEL PERÚ

Cabe precisar que en una reciente entrevista para el diario El Comercio, Cerrón Rojas negó haberse fugado del país y aseguró que permanecerá en territorio nacional a fin de cumplir con sus "obligaciones partidarias".

"Yo estoy donde la historia ha determinado que Perú Libre y la dirigencia deben permanecer y he manifestado, reiterativamente, que yo no he salido del país; porque salir del país sería prácticamente desprenderme de mis obligaciones partidarias que, si bien es cierto, no las hago de manera directa pero sí, mediante las redes hay cierto grado de comunicación con el partido", sostuvo.