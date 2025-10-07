Kira Alcarraz: hasta el momento Ética no toma acciones contra legisladora que amenazó a periodista

Pese a que su acción fue condenada por la mayoría de los congresistas, la Comisión de Ética no ha iniciado una indagación contra Kira Alcarraz, quien amenazó a una periodista cuando le consultó por la contratación de la pareja de su hijo en su despacho.

El grupo de trabajo sesionó ayer sin su presidente, Elvis Vergara. Sin embargo, quien encabezó la sesión fue el vicepresidente del grupo, Alex Paredes, de la bancada Somos Perú, y en ningún momento de la reunión se comentó sobre el referido tema.

SONRIENTE Y CONVERSADORA

Al parecer, no existe una denuncia de oficio contra la parlamentaria de la bancada Podemos. Incluso, la propia Alcarraz Agüero estuvo presente en la sesión porque es integrante de la Comisión, que trató otras denuncias sin ningún avance concreto.

En todo momento y ante la presencia de los periodistas, la legisladora se mostró sonriente y conversadora con sus colegas, nadie comentó sobre un oficio que haya llegado para una eventual investigación, al parecer nadie quiere tocar el tema.