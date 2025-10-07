Yarrow pide declarar en emergencia transporte urbano y exige medidas inmediatas contra la inseguridad

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, criticó duramente durante la sesión parlamentaria de este martes, el acta de acuerdos suscrita entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y algunos gremios de transportistas que puso fin al paro en el sector transporte.

La parlamentaria calificó el documento como "insulso" y denunció que no plantea soluciones inmediatas frente a la ola de inseguridad que afecta al sector transporte. Aseguró que el Ejecutivo demuestra falta de capacidad para atender una "emergencia inmediata" y cuestionó que la mesa de trabajo se haya convocado recién para el próximo 14 de octubre.

"No podemos esperar siete días mientras siguen matando transportistas", manifestó la legisladora, quien pidió que el Congreso exija medidas inmediatas y que se declare en emergencia el transporte urbano a nivel nacional.

Propuestas concretas

La congresista aseguró que el Ejecutivo debe destinar presupuesto de emergencia y coordinar directamente con la PNP y el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte.

Falta de reglamentación

También recordó que la falta de reglamentación por parte del Ejecutivo de varias normas aprobadas por el Congreso para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, impide aplicar mecanismos de inteligencia que podrían ayudar a frenar las extorsiones desde cárceles, mencionando las leyes de su autoría que buscan bloquear celulares en penales y sobre denuncias digitales.