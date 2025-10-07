Málaga exige renuncia de Boluarte tras acuerdo con transportistas: "Es incapaz de gobernar, debe dimitir"

Los transportistas decidieron levantar el paro previsto para este martes 7 de octubre tras llegar a un acuerdo con representantes del Gobierno. La protesta buscaba visibilizar el impacto de la extorsión y el sicariato que ha afectado al sector transporte en los últimos meses.

A través de su cuenta en X (Antes Twitter), el congresista no agrupado Edward Málaga, cuestionó duramente los acuerdos alcanzados, calificándolos como un "paseo" por parte del Consejo de Ministros.

"Con esto, la presidencia del Consejo de Ministros acaba de PASEAR a los transportistas. Ellos reclaman por su vida y los ministros no tienen mejor idea que tomarse una semana entera para empezar con una mesa de trabajo que no solucionará nada", sostuvo el parlamentario.

Exige renuncia de Boluarte

Ante ello, el parlamentario exigió la salida de la presidenta Dina Boluarte, a quien calificó como "incapaz de gobernar". "La Presidenta es incapaz de gobernar. Debe dimitir", agregó Málaga.

Califica acuerdos como "falta de respeto"

Málaga aseguró que el documento firmado por ambas partes "pudo ser un email" por lo superficial de su contenido, describiendo los compromisos como "floro" y "una falta de respeto" hacia los transportistas. El congresista manifestó su preocupación porque las mesas técnicas de diálogo no servirán de nada frente a la emergencia que atraviesa el sector transporte.