Hace 30 minutos

Acción Popular: tras recomposición de la bancada Edwin Martínez fue designado nuevo vocero

Como se recuerda, el referido legislador había sido expulsado de la bancada por votar a favor de la reelección de gobernadores y alcaldes, postura en contra de la decisión en del grupo.



Al parecer volvió la calma a la bancada de Acción Popular, luego que el último domingo el Plenario Nacional dispuso que los congresistas del grupo parlamentario renuncien en un plazo de 48 horas y formen una nueva bancada.

Tras la recomposición todos retornaron, inclusive Edwin Martínez, expulsado de la bancada en junio de este año, la inclusión sorprendió pues en la norma del Plenario Nacional estaba prohibido el retorno de los castigados.

NUEVO VOCERO

Como se recuerda, Martínez Talavera fue sancionado por votar a favor de la reelección de gobernadores y alcaldes en el Congreso, una postura en contra a la decisión en bloque que tenía Acción Popular sobre dicho proyecto de ley.

El congresista Elvis Vergara, en entrevista con RPP, informó que su remozada bancada tendrá a Edwin Martínez como nuevo vocero, mientras que María del Carmen Alva y Silvia Monteza ocuparán el cargo de voceras alternas.


