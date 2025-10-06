José Jerí anuncia reunión con gremios de transporte para este martes

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Jerí Oré, anunció que se reunirá con gremios de transporte este martes 6 de octubre, para abordar el tema de la extorsión y el sicariato contra los trabajadores de dicho rubro, que ha motivado a un nuevo paro en Lima y Callao el día de hoy.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el también parlamentario de Somos Perú indicó que la reunión se llevará a cabo desde las 9:30 de la mañana con el fin de llegar a un acuerdo que permita el levantamiento del paro.

"Mañana a las 9:30 a. m. nos reuniremos con el presidente de la Comisión de Transporte, Juan Carlos Mori, y los gremios del sector. El Congreso viene cumpliendo y respetando los acuerdos que avanzan hacia una solución real. Tras la reunión, evaluaremos una convocatoria más amplia", se lee en el tuit.

PARO CONTINÚA MAÑANA

Cabe precisar que la Asociación de Transportes de Lima confirmó que el paro continuará el día de mañana debido a la falta de respuesta a sus demandas por parte del Poder Ejecutivo.