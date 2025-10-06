Congreso: Ley busca que restaurantes y supermercados ofrezcan un litro de agua gratis a los clientes

El Congreso de la República busca garantizar el acceso gratuito al agua potable en espacios de consumo masivo a través de la ley 28553, la cual obligará a restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia a entregar hasta un litro de agua sin costo a los clientes que lo soliciten. Su objetivo principal es fomentar estilos de vida saludables y contribuir a la prevención de enfermedades como la diabetes, que afecta actualmente a más de dos millones de peruanos.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud (Minsa), deberá ser aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso tras haber sido observada por el Ejecutivo. Esta propuesta modifica los artículos 3, 8 y 9 de la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes e incorpora el inciso 10.2 al artículo 10, con el fin de establecer la obligatoriedad del suministro gratuito de agua en los locales de expendio de comida en todo el país.

UNA MEDIDA PARA PROMOVER LA SALUD PÚBLICA

El proyecto también dispone que el Minsa informe anualmente a la Comisión de Salud y Población del Congreso sobre los avances y resultados del Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes. De aprobarse, los establecimientos deberán atender de inmediato las solicitudes de los consumidores que requieran agua potable, sin cobrar ningún tipo de tarifa adicional.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la diabetes es la séptima causa de muerte en el Perú. El Minsa estima que más de 1.3 millones de personas mayores de 15 años padecen esta enfermedad, caracterizada por la deficiente producción o uso de insulina. Expertos advierten que los chequeos preventivos anuales son clave para un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, ya que los daños en los órganos pueden controlarse e incluso evitarse si se detecta a tiempo.