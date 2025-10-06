Maricarmen Alva viajará a Italia y expondrá avances en reforma del sistema de justicia

La congresista de la República, María del Carmen Alva, viajará a Italia para participar en la 144ª Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia. La parlamentaria asistirá los días 9 y 10 de octubre en la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, en Venecia, Italia, como respuesta a una invitación que recibió de la Comisión de Venecia.

Como se recuerda, la legisladora no agrupada es quien preside la Comisión Especial Multipartidaria encargada de la Reforma Integral del Sistema de Justicia, y su invitación al referido evento tiene que ver justamente con esta labor.

Durante la sesión plenaria se debatirá el proyecto de opinión sobre la reforma del Ministerio Público elaborado por la Comisión de Venecia, solicitud de la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La suspendida titular del Ministerio Público había solicitado asistencia técnica internacional a fin de garantizar que las propuestas del Congreso sobre una reforma del sistema de justicia cumplan con los estándares democráticos.

ELIMINACIÓN DE LA JNJ

Cabe precisar que la Comisión que preside Maricarmen Alva ya presentó un primer borrador de la propuesta de reforma del sistema de justica, donde se plantea la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que sería reemplazada por la Escuela Nacional de Justicia.

Asimismo, se prevé cambios en el Tribunal Constitucional (TC) elevando el número de sus integrantes a 9, que estarán en funciones por un periodo de 8 años. Actualmente, el órgano jurisdiccional autónomo cuenta con 7 integrantes.