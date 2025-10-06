Dina Boluarte, Acuña y Keiko Fujimori entre los más poderosos del país

La presidenta Dina Boluarte se mantiene, por segundo año consecutivo, como la persona más poderosa del Perú, según la XLV Encuesta del Poder 2025 elaborada por Ipsos Perú para la revista Semana Económica. Muy cerca de la jefa de Estado se ubican César Acuña, de Alianza para el Progreso, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en un empate técnico que refleja su influencia política en el país.

Boluarte registra un 76% de poder, mientras que Acuña y Fujimori alcanzan 69% y 68% respectivamente, superando a otras autoridades como Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (43%), y el jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana (22%). La medición también destaca la presencia de figuras como el exministro del Interior Juan José Santiváñez (47%), el alcalde de Lima Rafael López Aliaga (44%) y Carlos Rodríguez-Pastor, presidente de Intercorp (36%).

En la lista de los 30 más poderosos del país, otros personajes relevantes son Nicanor Boluarte (20%), Vladimir Cerrón (19%), Delia Espinoza (16%), el expresidente Martín Vizcarra (10%) y la fiscal suprema Patricia Benavides (3%). La encuesta fue realizada a 201 autoridades, políticos, periodistas, académicos y líderes empresariales mediante cuestionarios online auto administrados.

DESAPROBACIÓN DE LIDERES

La encuesta también revela altos niveles de desaprobación ciudadana: el 68% de los encuestados considera que César Acuña debería dejar la política. En el caso de Dina Boluarte, apenas el 7% aprueba su gestión mientras que el 66% la desaprueba firmemente su gestión. Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, alcanza un 69% de desaprobación en su gestión, con solo 29.5% de respaldo.