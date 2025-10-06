Presidente de Conet Perú cuestiona a Dina Boluarte: "Pareciera que vive en otro mundo"

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú), Julio Rau Rau, se pronunció tras las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien cuestionó el paro de transportistas que se viene llevando a cabo este lunes en Lima y Callao.

Como se recuerda, la jefa de Estado reiteró a los gremios de transporte que "un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema" y además los instó a no contestar las llamadas de números desconocidos que reciben, a fin de evitar caer en extorsiones.

"Anoten el número y comuníquenlo a la Policía. No atiendan mensajes que prometen premios o remesas", advirtió la jefa de Estado durante la presentación del bloqueo de más de 1.5 millones de equipos móviles con antecedentes delictivos dentro del sistema Renteseg.

JULIO RAU RAU RESPONDE

En declaraciones para Canal N, Julio Rau Rau cuestionó las declaraciones de Boluarte Zegarra y alegó que el problema de la extorsión y los asesinatos a choferes no se soluciona apagando los celulares.

"Qué triste y lamentable lo que dice esta señora, pareciera que vive en otro mundo. Está bien, apago mi teléfono, bloqueo mi teléfono pero matan a mi chofer o me matan a mi. Esa es la realidad", sostuvo.