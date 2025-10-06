Renovación Popular respalda paro de transportistas y acusa al Gobierno de incapacidad: "Dina deja la presidencia"

El grupo parlamentario Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, emitió un comunicado en el que manifestó su apoyo al paro de transportistas realizado este lunes en Lima y Callao, una medida que busca llamar la atención sobre la creciente ola de violencia y extorsiones que afecta al sector. “Expresamos nuestro más firme respaldo al paro de transportistas”, señaló el documento difundido este 6 de octubre.

Partido responsabiliza al Ejecutivo por el avance de la criminalidad

En su pronunciamiento, Renovación Popular denunció la falta de acciones concretas por parte del Gobierno frente al incremento de los delitos. “Rechazamos la total incapacidad del Poder Ejecutivo para enfrentar a la delincuencia”, indicó el comunicado. La agrupación política sostuvo que la inseguridad “ya ha cobrado cientos de víctimas” entre los conductores y trabajadores del transporte urbano.

El partido también cuestionó directamente a la presidenta por su agenda internacional en medio de la crisis interna. “Mientras la presidenta Dina Boluarte se pasea por el mundo, las calles del país quedan en manos del crimen organizado”, afirmaron. Según el grupo parlamentario, la situación ha generado un clima de desesperación entre los gremios de transportistas que “día a día arriesgan su vida” por la falta de garantías de seguridad.

Finalmente, Renovación Popular cerró su mensaje con una frase de tono confrontacional: “¡Dina, si no puedes con la delincuencia, deja la presidencia!”. Con estas palabras, la organización política exigió una respuesta inmediata del Ejecutivo ante lo que considera un “avance descontrolado de la criminalidad” en diversas regiones del país.