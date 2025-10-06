Paro de transportistas: Fuerza Popular se pronuncia en respaldo a los manifestantes

El partido político Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, emitió un comunicado en el que manifestó su respaldo a los gremios de transportistas que reclaman mayor seguridad ante el aumento de la delincuencia. En el pronunciamiento, la agrupación señaló que la protesta “refleja la desesperación de miles de peruanos que día a día arriesgan su vida frente al crimen descontrolado de la delincuencia”.

Partido cuestiona inacción del Ejecutivo y del sistema judicial

En su mensaje, Fuerza Popular sostuvo que el Gobierno debe responder con medidas concretas frente al incremento de la criminalidad. “El Ejecutivo debe reaccionar. No puede seguir mirando a un costado mientras la inseguridad crece y el miedo se apodera de los peruanos”, se lee en el documento difundido este lunes 6 de octubre.

La organización política también dirigió críticas al sistema de justicia y al Ministerio Público, al afirmar que “no puede continuar liberando delincuentes como si nada”. Según el comunicado, esa situación constituye una “indiferencia que es complicidad de la impunidad”, en un contexto en que los transportistas denuncian asaltos, extorsiones y asesinatos en distintas regiones del país.

El texto finaliza señalando que “nuestros transportistas no piden privilegios: exigen poder vivir y trabajar en paz”. Fuerza Popular agregó que “el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y justicia, no de mirar hacia otro lado”, concluyendo con un llamado: “¡Basta de indiferencia! ¡El Perú exige orden, justicia y seguridad ya!”.