Patricia Chirinos sobre paro de transportistas: "La vida de los peruanos vale más que cualquier viaje o discurso vacío"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre el paro de transportistas que se viene realizando este lunes 6 de octubre en Lima Metropolitana y el Callao en contra de las extorsiones y asesinatos a los trabajadores de dicho rubro.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la parlamentaria expresó su respaldo a esta nueva movilización de los gremios de transporte y cuestionó al gobierno de Dina Boluarte por no ofrecer acciones efectivas e inmediatas para frenar la ola delictiva en el país.

"Respaldamos el reclamo de los transportistas ante el abandono del Estado. El Perú necesita un gobierno firme contra la criminalidad, no un Ejecutivo ausente e indolente. La vida de los peruanos vale más que cualquier viaje o discurso vacío", se lee en el tuit.

RENOVACIÓN POPULAR A FAVOR DEL PARO

Cabe precisar que el respaldo de Chirinos Venegas coincide con la postura de su bancada, Renovación Popular, que a través de un comunicado expresó su apoyo a la protesta convocada para el día de hoy.