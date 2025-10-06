Kira Alcarraz tras amenazar a reportera: "Tenemos periodistas de cristal"

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, se pronunció tras el lamentable episodio que protagonizó la semana pasada, cuando amenazó a una periodista que le hizo preguntas sobre presuntas irregularidades en su despacho.

Como se recuerda, la legisladora amenazó con "estamparla con la pared" a la reportera de Willax, Marycielo del Castillo, tras consultarle sobre la contratación de la novia de su hijo como coordinadora de su oficina en el Congreso, pese a no tener experiencia parlamentaria.

"Tú no me has visto alterada, mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado. No estoy alterada, mi amor, no sería, porque si estuviera alterada, ten por seguro que te estamparía con la pared, pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor", dijo.

"PERIODISTAS DE CRISTAL"

Al ser consultada sobre el diario Correo sobre aquel incidente, Alcarraz Agüero evitó dar mayores detalles sobre lo ocurrido, sin embargo, lejos de sentir arrepentimiento, cuestionó la actitud de la periodista y de la prensa en general que ha abordado el tema.

"De esa periodista, de ese canal (no voy hablar) todavía, de verdad… tenemos periodistas de cristal. La mayoría que me conoce, conoce como hablo yo, siempre he hablado en ese término...", sostuvo.