Ministro del Interior sobre “apagado de motores”: “es evidente que no se está llevando a cabo”

Hoy 6 de octubre, se realiza un paro de transportistas debido a las constantes extorsiones y asesinatos de los conductores de vehículos de transporte público. El día de ayer el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, anunció el “apagado de motores” de empresas formales de transporte, a la que se han sumado otros rubros y que ha desembocado en manifestaciones, marchas y bloqueos.

“NO SE ESTÁ LLEVANDO A CABO”

Carlos Malaver, ministro del Interior, quien se encuentra en el Parlamento para ver el proyecto de ley de ascensos en la Policía Nacional en la Comisión de Defensa del Congreso, hizo un balance de la situación durante la mañana.

“Es evidente que no se está llevando a cabo”, dijo respecto al anuncio de apagado de motores y explicó que se ha observado que hay “intentonas de querer bloquear con buses diversas arterias de la ciudad”, y advirtió que los excesos durante este paro de transportistas serán investigados posteriormente.

Además, negó que desde el Ejecutivo se esté minimizando las paralizaciones de los transportistas: “no puedo decir que el ciudadano era de otra nacionalidad. Todas las investigaciones se realizan de la misma manera, con la misma prolijidad”, señaló respecto a declaraciones anteriores cuando el ministro Malaver señalaba que el asesinato no necesariamente estaría ligado a las extorsiones.

Añadió que el 35% del transporte está constituido por la Línea 1 del Metro, el Metropolitano y los corredores, los cuales “están actuando con normalidad y dentro de la seguridad”, también indicó que las empresas de transporte ETUCHISA y los “Anconeros” han salido a laborar porque “han visto que hay presencia policial”.

POLÉMICAS DECLARACIONES DE CARLOS MALAVER

Respecto al asesinato del conductor de la empresa de transportes Lipetsa, Daniel Cedeño Alonso, el ministro del Interior señaló que la víctima era de nacionalidad venezolana, que su esposa también es de la misma nacionalidad y se encuentran separados en proceso de divorcio.

Añadió que la víctima presenta cinco impactos de bala y que el gerente de operaciones de la empresa señaló que Cedeño no recibió amenazas o llamadas de carácter extorsivo: “Hay que primero ver la línea de investigación, cuáles habrían sido las motivaciones, que no necesariamente pueden ser un tema de carácter extorsivo”, aseveró.