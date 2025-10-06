Mininter informa despliegue estratégico de la PNP y operativo 'Amanecer Seguro'

Ante el paro convocado por un sector del transporte público, el Gobierno dispuso un amplio operativo policial para garantizar el orden y la movilidad en Lima y Callao. Desde la madrugada del lunes, más de 2 300 agentes se desplegaron en puntos estratégicos como parte del plan “Amanecer Seguro”, mientras unidades de la Policía Nacional y otras instituciones brindan transporte gratuito a los ciudadanos.

DESPLIEGUE POLICIAL

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monrroy, informó que 2 184 policías, 364 vehículos y 398 motocicletas están distribuidos en las principales avenidas de la capital, incluyendo Puente Nuevo, plaza 2 de Mayo, trébol Javier Prado, Caquetá y óvalo Naranjal. En el Callao, otros 200 efectivos refuerzan la seguridad en los siete distritos del primer puerto.

“El tránsito discurre con casi normalidad. La oferta de transporte público satisface la demanda”, señaló el general desde el puente Atocongo, en San Juan de Miraflores, zona donde se registraron bloqueos parciales durante las primeras horas.

Para mitigar los efectos de la paralización, el Ejecutivo dispuso 28 buses de la PNP y de otras instituciones del Estado, destinados al traslado gratuito de trabajadores y estudiantes, medida que se mantendrá mientras duren las manifestaciones.

CAPTURA DE PRESUNTOS DELINCUENTES

Durante el operativo, la PNP logró detener a tres presuntos delincuentes vinculados al ataque armado contra un conductor de la empresa Santa Catalina, ocurrido en San Juan de Lurigancho. Según la información policial, los agentes intervinieron la vivienda donde se encontraba el vehículo utilizado en el atentado.

“El hecho ocurrió a las 4:45 a. m. y todo indica que fue ejecutado por la banda criminal Los Malditos de Huáscar”, precisó el general Felipe. Añadió que las investigaciones continúan y que en las próximas horas se darán más detalles sobre la estructura del grupo delictivo y su vínculo con las extorsiones al transporte urbano.