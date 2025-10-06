Dina Boluarte a transportistas: "un paro de 48 horas no va a resolver el problema"

En plena jornada del paro de transportistas, la presidenta Dina Boluarte llamó a los conductores a “reflexionar” y desistir de las paralizaciones. La mandataria aseguró que el Ejecutivo mantiene una lucha constante contra la inseguridad ciudadana, pero advirtió que “un paro de 24 o 48 horas no resolverá el problema”.

BOLUARTE DEFIENDE LA LABOR DEL GOBIERNO

Desde una actividad oficial en Lima, Boluarte afirmó que el Gobierno trabaja las 24 horas del día para combatir la delincuencia organizada que afecta al transporte público. “Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve el problema. Todos tenemos que sumar. La lucha por la seguridad es de mañana, tarde y noche”, señaló.

La presidenta instó a los conductores a no detener el país y a sumarse al esfuerzo conjunto contra la criminalidad. “Nos duele también como Gobierno los asesinatos de sus compañeros, pero no podemos parar. Todos debemos aportar”, expresó. Sus declaraciones se dieron durante la presentación del bloqueo de más de 1.5 millones de equipos móviles con antecedentes delictivos dentro del sistema Renteseg.

MENSAJE ANTE OLA DE EXTORSIONES

Boluarte aprovechó su discurso para dirigirse a la ciudadanía ante el incremento de extorsiones por llamadas y mensajes falsos. Pidió no responder a números desconocidos ni abrir enlaces sospechosos, especialmente los que provienen de códigos distintos al “+51”. “Anoten el número y comuníquenlo a la Policía. No atiendan mensajes que prometen premios o remesas”, advirtió la mandataria.

La jefa de Estado indicó que muchas bandas criminales suplantan empresas o familiares para engañar a las víctimas, e insistió en que la Policía Nacional reforzará la verificación de denuncias y rastreo de contactos sospechosos.

PARO DE TRANSPORTISTAS

Mientras Boluarte pronunciaba su discurso, el paro de transportistas se mantenía activo en distintos puntos de Lima Norte, San Juan de Lurigancho y el Callao, donde se registraron bloqueos, demoras y alta afluencia en el Metro de Lima. La protesta responde a la ola de asesinatos y extorsiones contra choferes y empresarios del sector.

En las últimas semanas, varios transportistas fueron atacados a balazos en zonas del Cono Norte y el primer puerto, elevando la tensión entre el gremio y el Gobierno. Pese a las críticas, Boluarte reiteró que su administración reforzará la presencia policial y continuará las operaciones contra bandas criminales, asegurando que la seguridad ciudadana “no se detiene ni por un día”.