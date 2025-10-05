Acción Popular pide a sus congresistas renunciar y formar nueva bancada sin expulsados ni sancionados

El partido Acción Popular anunció este domingo que su Plenario Nacional dispuso que los congresistas de su bancada renuncien en un plazo de 48 horas al actual grupo parlamentario y constituyan una nueva bancada.

La decisión, adoptada durante una sesión extraordinaria del 4 de octubre de 2025, excluirá la participación de militantes expulsados o sancionados. Según el comunicado oficial firmado en Lima el 5 de octubre, los congresistas que no acaten el acuerdo serán sometidos a proceso disciplinario conforme a los estatutos del partido.

Impedimento y convocan a reunión

La medida implica que los legisladores que incumplan quedarán impedidos de postular a cualquier cargo en las Elecciones Generales de 2026. En cumplimiento de lo dispuesto, el Grupo Parlamentario Acción Popular citó a sus miembros a una sesión extraordinaria para este lunes 6 de octubre a las 11:00 a.m.

Esta reunión abordará exclusivamente la ejecución del acuerdo del Plenario Nacional y los procedimientos para conformar la nueva bancada que actuará bajo la línea política del partido. La medida busca reordenar la representación de Acción Popular en el Congreso y marcar distancia de actos que habrían comprometido su integridad institucional.

Recomponer imagen

El partido, que enfrenta una etapa de división interna, busca recomponer su imagen de cara al proceso electoral de 2026 luego de diversos cuestionamientos que afectaron su imagen pública, incluyendo la permanencia en la bancada de un congresista previamente expulsado.