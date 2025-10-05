Kira Alcarraz: Podemos Perú inicia proceso disciplinario contra congresista por amenazas hacia reportera

Podemos Perú abrió un proceso disciplinario contra la congresista Kira Alcarraz tras protagonizar un altercado con una reportera que le consultaba por una presunta contratación irregular a favor de un familiar suyo en el Parlamento.

El partido anunció que la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina ha iniciado el proceso correspondiente sobre la conducta de la congresista "a fin de dejar muy en claro que no permitirán actos que no tengan como principio básico el respeto".

Asimismo, el partido que lidera José Luna Gálvez también manifestó en el comunicado su "total rechazo" al comportamiento registrado de la legisladora y ratificó su "firme respeto a la libertad de prensa".

Declaraciones agresivas

Durante el altercado con la periodista de Willax TV, Alcarraz respondió de forma hostil a las preguntas sobre la contratación de Diana Alani De la Cruz, pareja sentimental de su hijo, como coordinadora de su despacho parlamentario a pesar de que no contaría con los certificados académicos necesarios ni con experiencia laboral para el puesto.

"Mira, si estuviera alterada, tenlo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared", remarcó la parlamentaria, agregando que "El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado".