Ministra de la Mujer descarta renunciar para postular a elecciones 2026: Seguiré en el Ejecutivo

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, negó que vaya a renunciar para postular a las elecciones generales de 2026. Aseguró que continuará en el Ejecutivo mientras tenga la confianza de la presidenta Dina Boluarte.

“Estoy aquí mientras tenga la confianza de la señora presidenta constitucional de la República y hasta ese último minuto a seguir trabajando, porque los ministros hemos sido convocados para esto, para atender a la población”, declaró.

VOTO RESPONSABLE

Asimismo, Peña Cardoza hizo un llamado a la ciudadanía, en especial a las mujeres de todo el país, para emitir un voto responsable, reflexivo, en los próximos comicios, para que tengamos en el gobierno a profesionales competentes.

“Seamos conscientes sobre las elecciones y cuidemos la democracia en nuestro país, como mujeres preparadas, con fuerza, que votemos con reflexión para seguir progresando, para que nuestro país se desarrolle, crezca”, dijo la funcionaria.