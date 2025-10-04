Comisión de Fiscalización cita a exjefe del INPE por presunto favorecimiento de 'El Diablo'

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al expresidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Federico Javier Llaque Moya, para que informe sobre la permanencia, cambios y rotaciones del interno Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo'.

De acuerdo al Oficio N.º 219-2025-2026-CFC-CR.06, la sesión se llevará a cabo el lunes 6 de octubre a las 11:00 a.m. como parte de las investigaciones sobre presuntos actos de favorecimiento penitenciario, informó diario El Comercio.

Antecedentes del caso

Salirrosas, exsuboficial de la PNP, fue condenado a 27 años de prisión por integrar el brazo armado de la banda criminal 'Los Pulpos'. El caso volvió a la luz luego de que Punto Final difundiera una grabación de 2024 donde se implicaría al entonces titular del INPE, Javier Llaque, en gestiones para mejorar sus condiciones carcelarias en el penal El Milagro de Trujillo.

Contenido de los audios

En dicha grabación, realizada según la denuncia de un familiar del sentenciado en oficinas del Ministerio del Interior, el exministro Juan José Santiváñez habría solicitado la intervención para trasladar a 'El Diablo' a un pabellón más favorable.

Investigaciones adicionales

La Fiscalía también investiga presuntos pagos ilícitos asociados al caso, donde un testigo protegido declaró que la esposa de Salirrosas habría entregado S/ 3 mil y posteriormente US$ 20 mil para facilitar la revisión del proceso judicial.