Abogado de Martín Vizcarra presentará medida cautelar ante la CIDH para revertir inhabilitaciones

El abogado Guido Croxatto, representante legal de Martín Vizcarra, confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir las tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso contra el exmandatario. El jurista argentino indicó que presentarán una medida cautelar urgente con el objetivo de que Vizcarra pueda participar en las elecciones 2026.

"Estamos planteando al Sistema Interamericano que el Perú atraviesa una crisis democrática. Hay motivos suficientes para considerar que esta medida (la inhabilitación) no persigue un fin legítimo y que no es proporcional", señaló Croxatto a RPP.

El abogado cuestionó que las inhabilitaciones fueran aprobadas por un Parlamento con un nivel de aprobación ciudadana cercano al 3%, argumentando que esta situación refuerza el pedido ante la CIDH.

Casos similares

Croxatto recordó que la CIDH ya ha emitido medidas similares en casos ocurridos en el Perú durante los años noventa, cuando el gobierno de Alberto Fujimori intentó apartarse del Sistema Interamericano.

"El camino más adecuado para la democracia es que Martín Vizcarra pueda participar en las elecciones. Las resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericana son vinculantes para los Estados miembros", remarcó el representante legal.

Situación de Vizcarra

El expresidente, vacado en noviembre del 2020, acumula tres sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pese a estas sanciones, Vizcarra ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de participar en la contienda electoral del 2026.