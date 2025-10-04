Congresista Edward Málaga busca la reelección: La opción es ir como invitado de algún partido político

En entrevista con RPP, el parlamentario Edward Málaga Trillo (no agrupado) señaló que tiene la intención de postular al próximo parlamento como invitado de algún partido político y que está evaluando algunas posibilidades al respecto.

“Si bien el Congreso no es el espacio más productivo del Estado, yo considero que es un espacio importante, en donde se deciden cosas muy importantes y no podemos dejarle esas decisiones a personas como ya vemos que están tan cuestionadas”, dijo.

MOCIÓN DE CENSURA

Sobre la moción de censura que impulsó contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, debido a la crítica situación de Machu Picchu, entre otros temas, señaló que deberá ser debatida y votada en el Congreso de la República la próxima semana.

“Se presentó el último jueves y entre cuatro y 10 días naturales, según reglamento, artículo 86, se tiene que debatir y votar. Esto significa que la próxima semana […] tiene que ponerse a votación. […] Entonces podría ser el miércoles o el jueves”, indicó.