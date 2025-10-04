Congresista Cueto apoya censura a ministro de Cultura: Su gestión tiene varios cuestionamientos

En entrevista con Canal N, el legislador José Cueto manifestó su total respaldo a la moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja. Señaló que el funcionario ya había sido interpelado y que su gestión tiene varios cuestionamientos.

“No soy partidario de censurar sin una interpelación previa, pero en este caso ya hubo. Corresponde tomar una decisión. Tiene cuestionamientos acumulados, el caso de Machu Picchu, el manejo del patrimonio y presuntas irregularidades en el alquiler de la nueva sede de TV Perú”, señaló.

DESAPROBACIÓN CIUDADANA

Por otro lado, el representante de la bancada Honor y Democracia criticó a sus colegas que suscriben mociones de censura y luego deciden retirar sus firmas del documento. Dijo que estas acciones deslegitiman la función de fiscalización parlamentaria.

“Si ya firmaste una moción de censura, mantente firme. No es un juego. Primero revisa la moción, infórmate. Pero una vez firmada, lo responsable es sostenerla, retroceder resta seriedad al trabajo parlamentario y genera mayor desaprobación ciudadana”, comentó Cueto Aservi.