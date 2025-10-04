Premier Arana sobre recientes protestas: Detrás de estas acciones existe una organización criminal

Según el premier Eduardo Arana, detrás de las recientes protestas ciudadanas en Lima estarían integrantes de una "organización criminal" que busca dañar a los policías y destruir bienes públicos y privados. "Eso no lo vamos a permitir", comentó.

"Estas personas arrojan a la Policía sustancias corrosivas, estamos hablando entonces de una organización criminal, se han preparado previamente para atacar a los policías y para destruir bienes públicos y privados, eso no lo vamos a permitir", señaló.

DETENIDOS LIBERADOS

Las declaraciones del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fueron brindadas en la víspera durante la inauguración de la planta de tratamiento de agua de Calana, en Tacna. Esta infraestructura que beneficiará a más de 300 mil familias.

Por otro lado, las 17 personas que según reporte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fueron detenidas el último 2 de agosto durante el paro de transportistas en Lima y el Callao, finalmente recuperaron su libertad la tarde de ayer.