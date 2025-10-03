César Sandoval sobre su continuidad en el MTC: "Eso lo decide la presidenta y el premier"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció sobre los rumores de su supuesta intención de renunciar a su cargo para participar en las Elecciones Generales del 2026, tal como hizo el ahora exministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Durante una conferencia de prensa, el titular del MTC evitó responder si evalúa renunciar al cargo y solo atinó a indicar que su continuidad la decide la presidenta de la República, Dina Boluarte.

"Cualquier pregunta de coyuntura yo prefiero que lo hagamos a partir de la otra semana, cualquier cosa de coyuntura [...] no voy a dejar de contestarle, con respecto a si voy a continuar en el cargo, sólo eso lo decide la presidenta y el premier", dijo.

TREN TUMBES-TACNA

Cabe precisar que las declaraciones de Sandoval Pozo se dieron durante el anuncio del inicio del estudio de prefactibilidad para el proyecto del tren Tumbes-Tacna, que será financiado por la empresa coreana Ardua y abalado por el gobierno de Corea del Sur.