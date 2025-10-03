Congreso: Raúl Doroteo, María Agüero y Darwin Espinoza siguen sin sanción tras informes de Ética

Los informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomiendan suspender a los legisladores Raúl Doroteo, María Agüero y Darwin Espinoza siguen sin tramitarse en el Pleno del Congreso. Los documentos, aprobados entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, plantean suspensiones de entre 60 y 120 días sin goce de haber, pero hasta la fecha no han sido incluidos en la agenda del Legislativo.

El actual titular de Ética, Elvis Vergara, aún no ha solicitado que los informes se pongan a debate, pese a que la demora genera cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, considerando que Doroteo pertenece a su bancada Acción Popular y Espinoza fue parte de la misma agrupación. El presidente del Congreso, José Jerí, indicó que los informes se incluirán en agenda “una vez que lo solicite el presidente de Ética”.

DENUNCIAS Y ANTECEDENTES DE LOS LEGISLADORES

Raúl Doroteo enfrenta denuncias por apropiarse del 50% del sueldo de su colaboradora razón por la cual la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional en su contra por presunto delito de concusión. Darwin Espinoza, por su parte, fue aprobado para suspensión por usar trabajadores y bienes del Estado en actividades políticas.

Mientras que María Agüero es acusada de recortar remuneraciones y bonos de su personal, lo que derivó en un allanamiento a su domicilio en Breña por parte del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía. Los tres legisladores están vinculados por la Fiscalía con el grupo ‘Los Niños’.

