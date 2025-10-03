Flor Pablo sobre posible candidatura de Santiváñez: "Que no se haga ilusiones"

La congresista del Bloque Democrático, Flor Pablo Medina, se pronunció sobre la muy posible candidatura al Senado de Juan José Santiváñez, quien hace dos días renunció al cargo de ministro de Justicia.

A través de su cuenta en la plataforma X, la también extitular de Educación criticó duramente la posible candidatura de Santiváñez, quien podría participar en los comicios del 2026 por Alianza Para el Progreso.

"El ministro que le pidió plata a un criminal para ayudarlo ante el INPE y el TC, el que dijo que “para subir todo vale”, el que amenaza a periodistas y carga 12 investigaciones fiscales abiertas… se va del gabinete porque cree que puede ser congresista", se lee en el tuit.

MOCIÓN DE CENSURA

En ese sentido, Pablo Medina cuestionó que la renuncia de Santiváñez Antúnez se diera justo antes de debatirse la moción de censura en su contra: "No esperó al viernes, cuando el Congreso iba a votar su censura. Que no se haga ilusiones: los ciudadanos lo vamos a recordar en las urnas", sostuvo.