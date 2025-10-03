Morgan Quero sobre posible postulación en Elecciones 2026: "En mi caso no hay nada"

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre la posibilidad de que presente su renuncia al cargo a fin de quedar habilitado de participar en las próximas Elecciones Generales 2026, tal como hizo el ahora exministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En declaraciones a la prensa, el titular del Minedu señaló que, por el momento, no existe ningún acuerdo para que postule a algún nuevo cargo público en los comicios del próximo año: "En mi caso no hay nada", señaló al ser consultado.

AFILIADO AL PARTIDO DE NICANOR

Lo cierto es que, pese a las declaraciones de Quero Gaime, el ministro actualmente está afiliado al partido político Ciudadanos Por el Perú, del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte.

Cabe precisar que el próximo lunes 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios públicos que deseen postular en los comicios del 2026 renuncien a sus actuales cargos.