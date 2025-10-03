Kira Alcarraz pierde los papeles y amenaza a periodista: "Te estamparía con la pared"

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, protagonizó un nuevo escándalo en las instalaciones del Congreso de la República, donde perdió los papeles y hasta amenazó de muerte a una periodista que le consultó sobre presuntas irregularidades en su despacho.

Todo empezó cuando la periodista Marycielo del Castillo del programa "ContraCorriente" le preguntó sobre la contratación de la novia de su hijo como coordinadora de su despacho, pese a que no cuenta con experiencia en cargos relacionados al Parlamento.

AMENAZA A PERIODISTA

La legisladora confesó que sí propuso la contratación de la joven debido a que se trata de un cargo de confianza, sin embargo, lejos de dar mayores explicaciones, enfureció con la comunicadora y no dudó en amenazarla cuando la reportera le pidió que se calmara.

"Tú no me has visto alterada, mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado. No estoy alterada, mi amor, no sería, porque si estuviera alterada, ten por seguro que te estamparía con la pared, pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor", arremetió.