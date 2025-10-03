Mario Vizcarra descarta candidatura presidencial: "No estamos en posición de intentar que yo postule"

El nombre de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, ha tomado fuerza en los últimos sondeos que lo posicionan entre los favoritos para las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo año.

Como se recuerda, el exmandatario cuenta con tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y un proceso judicial en etapa final, situación que le impide completamente de ser el candidato del partido Perú Primero para los comicios del 2026.

¿POSTULARÁ EN LUGAR DE SU HERMANO?

En entrevista para RPP Noticias, Mario Vizcarra descartó la posibilidad de ser el candidato de Perú Primero a la Presidencia y señaló que las bases de dicho partido confían en que el exjefe de Estado podrá resolver su situación política y legal para candidatear el 2026.

"Respecto a la intención de postular, nosotros confiamos en que mi hermano Martín Vizcarra salga de temas en el que está involucrado y él será nuestro candidato en las elecciones del 2026. No estamos en esa posición de intentar que yo postule", sostuvo.