Dina Boluarte: Se firmará "Pacto por el Perú" con líderes políticos para garantizar que el país no se detenga

Esta mañana, la presidenta Dina Boluarte anunció que se firmará un Pacto por el Perú con los distintos líderes políticos, sociales, etc., para garantizar que el país no se detenga. Que el nuevo Gobierno continúe las obras que se están ejecutando.

“Próximamente estaremos, todos los líderes del país, políticos, académicos, colegios profesionales, sindicatos, todos aquellos que quieran sumar y garantizar que el Perú no se puede detener, estaremos firmando un pacto por el país”, refirió.

Asimismo, la jefa de Estado dijo que el Poder Ejecutivo está elaborando un detallado plan de desarrollo para proyectar el Perú al año 2040, con las principales acciones que el país necesita en el sector Salud, Educación, Vivienda, Agricultura, entre otros.

BUENOS DEMÓCRATAS

“Apostemos por un Perú que afiance aún más su crecimiento, su desarrollo, su unidad, su diálogo sincero como compatriotas, abrazados en esa blanquirroja que nos llena y nos debe de seguir llenando de orgullo”, refirió.

Finalmente, Boluarte Zegarra exhortó a los ciudadanos a evaluar bien a quién le entregan su voto en las próximas elecciones generales y apostar por los “buenos demócratas que quieren a la patria, que sí quieren su desarrollo”, informa Andina.