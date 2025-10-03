César Acuña sobre posible candidatura de Juan Santiváñez con APP: No hemos conversado

En amplia entrevista con Canal N, el líder Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre la eventual postulación del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez Antúnez, a través de su partido en las elecciones de 2026.

“Todavía no se ha acercado a nosotros, no hemos conversado y recuerden que los partidos políticos también tienen que buscar las mejores posibilidades, gente que sume y no reste”, manifestó el también Gobernador Regional de La Libertad.

TENDRÍA QUE EVALUARLO

En esa misma línea, indicó que en estos momentos están evaluando los perfiles de los candidatos para los próximos comicios. “Nosotros aspiramos a que quien postule en APP tenga las mejores credenciales. Se gana con los mejores”, afirmó.

Consultado si Juan Santiváñez, que el último miércoles renunció al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene cualidades para postular al Congreso, Acuña Peralta indicó: “La verdad no sé, tendría que evaluarlo el partido que lo acepte”.