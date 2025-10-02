Patricia Chirinos: "Mientras Boluarte sigue soñando, el país se hunde en la peor crisis de inseguridad"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien durante una actividad oficial anunció que su gobierno evalúa la posibilidad de declarar en emergencia al sector transporte.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó el anuncio de la presidenta y recordó que su gestión también viene evaluando la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

"Este es el gobierno de las evaluaciones y los pensamientos. Siguen fantaseando con salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, imponer la pena de muerte y otros inventos. Gobernar no es pensar, es hacer. Mientras la señora Boluarte sigue soñando, el país se hunde en la peor crisis de inseguridad y falta de rumbo", se lee en el tuit.

BOLUARTE CUESTIONA A TRANSPORTISTAS

Cabe precisar que Boluarte Zegarra también aprovechó su pronunciamiento y cuestionó a los gremios de transportistas que vienen acatando el paro de este jueves.

"Señores transportistas, depongamos estas medidas de fuerza y podamos conversar de manera directa (...) Porque con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia y el crimen organizado", sostuvo.