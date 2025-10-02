Alejandro Muñante sobre nuevo ministro de Justicia: "El señor Santiváñez le deja una papa caliente"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció tras la juramentación de Juan Manuel Cavero Segura como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo del renunciante Juan José Santiváñez.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario confesó que no conoce a profundidad la trayectoria del nuevo titular del MINJUSDH, sin embargo, reconoció que cuenta con experiencia en la cartera. Asimismo, precisó que Santiváñez Antúnez le dejó una "papa caliente" a su reemplazo.

"No conocíamos su trayectoria, es un nombre nuevo para mí. Entiendo que ha estado trabajando de cerca en el Ministerio de Justicia, conoce el sector por lo menos, vamos a ver ahora cómo realiza su trabajo. Lo concreto es que el señor Santiváñez le deja una papa caliente, le deja enormes demandas insatisfechas por parte de la población como, por ejemplo, la construcción de nuevos penales", dijo.

SOBRE POSIBLES RENUNCIAS

Asimismo, Muñante Barrios se refirió a la posibilidad de que más ministros renuncien para postular en las Elecciones del 2026: "Hubiese preferido que se den todas las renuncias el día de hoy para que así la presidente pueda juramentar a los nuevos ministros", sostuvo.