Fabricio Valencia: parlamentarios presentaron moción de censura contra el ministro de Cultura

Esta tarde, legisladores de distintas bancadas parlamentarias presentaron una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por falta de idoneidad para el cargo. La iniciativa fue impulsada por el congresista Edward Málaga (no agrupados).

Uno de los principales fundamentos de la moción contra Valencia Gibaja es la gestión de Machu Picchu, señalan que la gestión del ministro no garantiza una correcta venta de boletos ni el control de la capacidad de carga turística del santuario, generado caos.

ZONAS PATRIMONIALES

También se menciona la falta de avances en la declaración del paisaje cultural de la isla de Pachacámac, la recuperación de la fortaleza de Kuélap, el complejo del Gran Pajatén y la protección de zonas patrimoniales como El Canclón y las salinas de Cao.

La moción, del legislador Málaga Trillo, también denuncia una supuesta contratación directa, bajo la modalidad de alquiler, de un local por S/ 16 millones para la nueva sede de TV Perú. Esta operación carecería de criterios técnicos claros, entre otros motivos.