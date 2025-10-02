Congreso: magistrado Jorge Salas fue acusado constitucionalmente por tráfico de influencias

El Parlamento aprobó declara haber lugar a la causa penal contra Jorge Salas, en su condición de magistrado de la Corte Suprema. La decisión, obtuvo 50 votos a favor, 21 en contra y 8 abstenciones, implica el levantamiento de la inmunidad para que sea indagado.

El juez es acusado de ser el presunto instigador del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible. La denuncia fue sustentada por el congresista Héctor Ventura, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

CUELLOS BLANCOS

Supuestamente, Salas Arenas contactó telefónicamente al exjuez Walter Ríos para solicitarle la contratación de su exsecretario de confianza, Pavel Cárdenas. Esta evidencia vincula al magistrado con la red de influencias conocida como los "Cuellos Blancos del Puerto".

Tras aprobarse la acusación constitucional contra el referido magistrado y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el expediente será remitido a la brevedad posible al Ministerio Público para que inicie las acciones penales, como lo dispone la Constitución.