Ministro César Vásquez no descarta renunciar al cargo para postular en las Elecciones de 2026

El ministro César Vásquez señaló que aún no ha evaluado una posible renuncia al cargo para poder participará en las próximas elecciones generales. Indicó que todavía tiene unos días para tomar una decisión al respecto.

"Tengo una semana para pensarlo. Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano, y los ministros no están exceptos de poder participar en las elecciones 2026. No tengo una decisión clara", señaló el titular de Salud.

RESULTADOS POSITIVOS

“Voy a evaluarlo, no lo descarto. Hemos estado un tiempo importante en la gestión, con resultados positivos. Mi salida no afectaría lo avanzado pues no son decisiones tomadas individualmente, sino al más alto nivel”, agregó.

Estas declaraciones las ofreció tras la juramentación del ministro de Justicia, Juan Cavero, quien reemplazó al renunciante Juan Santiváñez, que dejó el cargo ayer, posiblemente para postular en las elecciones del próximo año.