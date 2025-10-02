Premier Arana sobre pensión vitalicia de Pedro Castillo: Se debe acatar fallo del Poder Judicial

El premier Eduardo Arana señaló que se deben respetar los veredictos del Poder Judicial, fue al ser consultado sobre la pensión vitalicia de Pedro Castillo. El pasado 10 de setiembre un juzgado ordenó al Congreso otorgar dicho beneficio al expresidente.

“Una decisión del Poder Judicial que esté y que sea objeto de una decisión final. Las decisiones del Poder Judicial deben cumplirse, no existe por parte del Ejecutivo otra acción que no sea dar cumplimiento”, declaró sin referirse directamente al tema.

POLITIZAR EL HECHO

Ante la insistencia de los periodistas al respecto, Arana Ysa reiteró que “Yo no voy a responder sobre un caso particular o un nombre, no puedo politizar el hecho. En principio, toda decisión judicial debe cumplirse”, subrayó el jefe del Gabinete Ministerial.

En la víspera, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio declaró fundada la demanda de Castillo Terrones contra el Congreso, que en 2024 rechazó reiteradamente concederle una pensión. Tras el fallo, el Legislativo buscará apelar la decisión, informa Correo.