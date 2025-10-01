Premier Arana afirma que ningún ministro ha informado su intención de renunciar

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre el futuro político de quienes integran el Gabinete Ministerial, con miras al desarrollo de las próximas elecciones generales del año 2026.

En conferencia de prensa tras la sesión de la PCM, el premier indicó que, hasta el momento, ninguno de los ministros de Estado le ha notificado alguna intención de renunciar para participar en los comicios del próximo año.

"Cada ministro tiene la libertad de disponer su futuro en materia personal y también política [...] hasta el momento, no tenemos comunicación oficial de ningún miembro del Gabinete con relación a lo que señalan", dijo al ser consultado por los medios.

FECHA LÍMITE

Cabe precisar que el 13 de octubre es la fecha límite para que cualquier funcionario público renuncie a su cargo para participar en las elecciones del 2026 y postular a un nuevo cargo.