Premier Arana anuncia que PNP recibirá 40 millones de soles para enfrentar extorsiones

El premier Eduardo Arana anunció que el Gobierno destinará 40 millones de soles a la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar la lucha contra la extorsión que afectan a conductores de transporte público en todo el país. La medida se da en la previa del paro nacional de transportistas programado para el jueves 2 de octubre, en protesta por las amenazas de bandas criminales.

Durante la conferencia de prensa, Arana destacó que la PNP ha intensificado las acciones contra las organizaciones que extorsionan y atentan contra la vida de los choferes. “La policía ha dispuesto acciones directas contra los casos de extorsión, contra los que persiguen a las unidades de transporte. Se está incrementando las tareas y por eso, hoy día, se ha aprobado 40 millones de soles más para atender las necesidades y protección”, indicó.

El anuncio también incluyó la aprobación de la instalación de cámaras de videovigilancia en 8 mil unidades de transporte público en la capital, una propuesta presentada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que recibió luz verde en la última sesión del Consejo de Ministros.

MAYOR SEGURIDAD PARA TRANSPORTISTAS

Con esta inversión, se busca garantizar que los conductores puedan realizar su labor sin temor a la extorsión, mientras se fortalece la presencia policial en las calles y unidades de transporte. Representantes de transportistas y usuarios esperan que estas medidas reduzcan los riesgos y mejoren la seguridad del servicio urbano en Lima y otras ciudades.