Municipalidad de Lima celebra decisión judicial en Francia

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó este miércoles que la justicia francesa aceptó reabrir la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato de la Línea Amarilla, proyecto vinculado a la constructora brasileña OAS y a la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. Según el pronunciamiento, la Corte de París decidió revisar los “indicios de corrupción en el contrato de la Línea Amarilla” dentro del proceso para anular los laudos arbitrales LIMEX I y II.

Llamado al Poder Judicial y al Ministerio Público

La comuna capitalina destacó que esta decisión permitirá esclarecer responsabilidades. “Saludamos esta decisión que permitirá investigar los graves hechos que involucran a la exalcaldesa, Susana Villarán y a los exfuncionarios de la empresa brasileña OAS”, señaló en su comunicado oficial. Además, el municipio recalcó que su postura es firme frente a cualquier concesión o contrato marcado por la corrupción.

La gestión municipal remarcó que continuará defendiendo los intereses de la ciudad. “Reafirmamos nuestro compromiso de defender los intereses de Lima frente a cualquier contrato manchado por la corrupción”, subrayó el documento.

Finalmente, la comuna exhortó a las autoridades judiciales a no dilatar más el proceso. “Exhortamos al Poder Judicial y al Ministerio Público a acelerar el juicio oral contra Susana Villarán, programando audiencias diarias, dada la gravedad del caso”, puntualizó.