Ministro Malaver asegura que "un buen grupo" de transportistas no acatará el paro de mañana

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció sobre el paro de transportistas convocado para el día de mañana, donde diversos trabajadores de dicho rubro alzarán su voz de protesta ante las extorsiones y asesinatos que vienen sufriendo.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del Mininter desde su cartera han entablado conversaciones con "un buen grupo" de transportistas, quienes se habrían comprometido a no acatar el paro de mañana.

"Se ha realizado diversas reuniones con los gremios de transporte [...] y justo ellos se han comprometido en no participar en el paro convocado para el día de mañana, un buen grupo de los gremios de transporte", dijo.

CLASES VIRTUALES EN UNIVERSIDADES

Cabe precisar que, pese a que el ministro de Educación, Morgan Quero, descartó que las clases en colegios se lleven a cabo de forma virtual, algunas universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad de Lima y la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM ya anunciaron que optarán por la virtualidad para este jueves.